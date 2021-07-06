Слезы итальянского болельщика после гола Испании стали моментом матча

Сборная Испании сравняла счет в матче 1/2 финала Евро-2020 против Италии — 1:1. На 80-й минуте отличился Альваро Мората, переведя встречу в дополнительное время.

Итальянские болельщики не скрывали своего разочарования после этого гола.

Does anyone know this Italy fan? Would love to get in contact to raise some money for the poor fella pic.twitter.com/jX1YYPMOFP — Harry ??? (@Harry8__) July 6, 2021

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Во втором полуфинале сыграют Англия и Дания. Матч пройдет на этом же стадионе 7 июля.