Слезы итальянского болельщика после гола Испании стали моментом матча
6 июля 2021, 23:59
Сборная Испании сравняла счет в матче 1/2 финала Евро-2020 против Италии — 1:1. На 80-й минуте отличился Альваро Мората, переведя встречу в дополнительное время.
Итальянские болельщики не скрывали своего разочарования после этого гола.
Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Во втором полуфинале сыграют Англия и Дания. Матч пройдет на этом же стадионе 7 июля.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/harry8__/status/1412513708698443782?s=21
Читайте также
Де Хеа не играет ни за сборную Испании, ни за «МЮ». У звездного вратаря — самый тяжелый период в карьере
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю