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Слезы итальянского болельщика после гола Испании стали моментом матча

6 июля 2021, 23:59
Итальянский болельщик. Фото Twitter
Итальянский болельщик. Фото Twitter
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Сборная Испании сравняла счет в матче 1/2 финала Евро-2020 против Италии — 1:1. На 80-й минуте отличился Альваро Мората, переведя встречу в дополнительное время.

Итальянские болельщики не скрывали своего разочарования после этого гола.

Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Во втором полуфинале сыграют Англия и Дания. Матч пройдет на этом же стадионе 7 июля.

Италия — Испания

Дополнительная информация:

https://twitter.com/harry8__/status/1412513708698443782?s=21

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