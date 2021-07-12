На 114-й минуте финального матча чемпионата Европы-2020 Италия — Англия арбитр Бьерн Кайперс не стал удалять Жоржинью, ограничившись вынесением предупреждения итальянцу.

Тот, рискуя нанести травму сопернику, ударил Джека Грилиша шипами в бедро. Основания для применения красной карточки у судьи были, но он решил не прибегать к столь суровому наказанию, дав командам доиграть финал в полных составах. Видеоарбитры в этой ситуации вмешаться не могли.