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Италия — Англия: Кайперс не удалил итальянца. Голландец решил не портить финал?

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Эмерсон против Джека Грилиша.
Эмерсон против Джека Грилиша.
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На 114-й минуте финального матча чемпионата Европы-2020 Италия — Англия арбитр Бьерн Кайперс не стал удалять Жоржинью, ограничившись вынесением предупреждения итальянцу.

Тот, рискуя нанести травму сопернику, ударил Джека Грилиша шипами в бедро. Основания для применения красной карточки у судьи были, но он решил не прибегать к столь суровому наказанию, дав командам доиграть финал в полных составах. Видеоарбитры в этой ситуации вмешаться не могли.

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Александр Бобров все материалы автора

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года