Победитель чемпионата Европы будет определяться в серии пенальти во второй раз в истории
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Основное и дополнительное время финального матча Евро-2020 Италия — Англия завершилось вничью — 1:1. Чемпион Европы определится в серии пенальти.
Это второй подобный случай в истории чемпионатов Европы. Впервые выяснение отношений до серии пенальти дошло в 1976 году, когда Чехословакия победила Германию.
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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
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