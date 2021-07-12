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Победитель чемпионата Европы будет определяться в серии пенальти во второй раз в истории

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Основное и дополнительное время финального матча Евро-2020 Италия — Англия завершилось вничью — 1:1. Чемпион Европы определится в серии пенальти.

Это второй подобный случай в истории чемпионатов Европы. Впервые выяснение отношений до серии пенальти дошло в 1976 году, когда Чехословакия победила Германию.

Италия — Англия

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года