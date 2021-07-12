Победитель чемпионата Европы будет определяться в серии пенальти во второй раз в истории

Основное и дополнительное время финального матча Евро-2020 Италия — Англия завершилось вничью — 1:1. Чемпион Европы определится в серии пенальти.

Это второй подобный случай в истории чемпионатов Европы. Впервые выяснение отношений до серии пенальти дошло в 1976 году, когда Чехословакия победила Германию.