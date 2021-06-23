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Испанцы не забили пятый пенальти подряд

19:24
Альваро Мората. Фото AFP
Альваро Мората. Фото AFP
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Альваро Мората не смог переиграть с 11-метровой отметки словака Мартина Дубравку и стал вторым футболистом сборной Испании, который не забил пенальти на Евро-2020.

Форвард «Ювентуса» продлил неудачную серию испанских пенальтистов, пять последних ударов которых оказались неточными. До Мораты своими шансами не смогли воспользоваться Серхио Рамос, проигравший две дуэли швейцарцу Янну Зоммеру, Абель Руис и Жерар Морено, пробивший в игре второго тура.

Последние 10 пенальти сборной Испании

Дата

Игрок

Турнир

Матч

Вратарь

Исход

23.03.2019

Серхио Рамос

ОЧЕ

Норвегия — 2:1

Руне Ярстейн

Гол

10.06.2019

Серхио Рамос

ОЧЕ

Швеция — 3:0

Робин Ульсен

Гол

10.06.2019

Альваро Мората

ОЧЕ

Швеция — 3:0

Робин Ульсен

Гол

05.09.2019

Серхио Рамос

ОЧЕ

Румыния — 2:1

Чиприан Тэтэрушану

Гол

06.09.2020

Серхио Рамос

ЛН

Украина — 4:0

Андрей Пятов

Гол

14.11.2020

Серхио Рамос

ЛН

Швейцария — 1:1

Янн Зоммер

Вратарь

14.11.2020

Серхио Рамос

ЛН

Швейцария — 1:1

Янн Зоммер

Вратарь

08.06.2021

Абель Руис

ТМ

Литва — 4:0

Томас Сведкаускас

Вратарь

19.06.2021

Жерар Морено

ЧЕ

Польша — 1:1

Войчех Щенсны

Штанга

23.06.2021

Альваро Мората

ЧЕ

Словакия — 0:0*

Мартин Дубравка

Вратарь

* Матч продолжается.

По числу нереализованных пенальти (семь) Испания с отрывом лидирует среди всех участников чемпионатов Европы. До Морено и Мораты промахи в финальных турнирах допускали Дани, Карраско, Мичел, Рауль и Серхио Рамос. Для сравнения ни одна другая команда-участница Евро не имеет в пассиве даже трех незабитых 11-метровых.

Нереализованные пенальти в матчах чемпионата Европы

Год

Игрок

Стадия

Соперник

Вратарь

Исход

18.06.1980

Дани

Гр.турнир

Англия — 1:2

Рэй Клеменс

Вратарь

20.06.1984

Лобо Карраско

Гр.турнир

ФРГ — 0:1

Тони Шумахер

Вратарь

11.06.1988

Мичел

Гр.турнир

Дания — 3:2

Троэльс Расмуссен

Вратарь

25.06.2000

Рауль

1/4 финала

Франция — 1:2

Фабьен Бартез

Мимо

21.06.2016

Серхио Рамос

Гр.турнир

Хорватия — 1:2

Бранимир Субашич

Вратарь

19.06.2021

Жерар Морено

Гр.турнир

Польша — 1:1

Войчех Щенсны

Штанга

23.06.2021

Альваро Мората

Гр.турнир

Словакия — 0:0*

Мартин Дубравка

Вратарь

* Матч продолжается.

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