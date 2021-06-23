Испанцы не забили пятый пенальти подряд

Альваро Мората не смог переиграть с 11-метровой отметки словака Мартина Дубравку и стал вторым футболистом сборной Испании, который не забил пенальти на Евро-2020.

Форвард «Ювентуса» продлил неудачную серию испанских пенальтистов, пять последних ударов которых оказались неточными. До Мораты своими шансами не смогли воспользоваться Серхио Рамос, проигравший две дуэли швейцарцу Янну Зоммеру, Абель Руис и Жерар Морено, пробивший в игре второго тура.

Последние 10 пенальти сборной Испании

Дата Игрок Турнир Матч Вратарь Исход 23.03.2019 Серхио Рамос ОЧЕ Норвегия — 2:1 Руне Ярстейн Гол 10.06.2019 Серхио Рамос ОЧЕ Швеция — 3:0 Робин Ульсен Гол 10.06.2019 Альваро Мората ОЧЕ Швеция — 3:0 Робин Ульсен Гол 05.09.2019 Серхио Рамос ОЧЕ Румыния — 2:1 Чиприан Тэтэрушану Гол 06.09.2020 Серхио Рамос ЛН Украина — 4:0 Андрей Пятов Гол 14.11.2020 Серхио Рамос ЛН Швейцария — 1:1 Янн Зоммер Вратарь 14.11.2020 Серхио Рамос ЛН Швейцария — 1:1 Янн Зоммер Вратарь 08.06.2021 Абель Руис ТМ Литва — 4:0 Томас Сведкаускас Вратарь 19.06.2021 Жерар Морено ЧЕ Польша — 1:1 Войчех Щенсны Штанга 23.06.2021 Альваро Мората ЧЕ Словакия — 0:0* Мартин Дубравка Вратарь

* Матч продолжается.

По числу нереализованных пенальти (семь) Испания с отрывом лидирует среди всех участников чемпионатов Европы. До Морено и Мораты промахи в финальных турнирах допускали Дани, Карраско, Мичел, Рауль и Серхио Рамос. Для сравнения ни одна другая команда-участница Евро не имеет в пассиве даже трех незабитых 11-метровых.

Нереализованные пенальти в матчах чемпионата Европы

Год Игрок Стадия Соперник Вратарь Исход 18.06.1980 Дани Гр.турнир Англия — 1:2 Рэй Клеменс Вратарь 20.06.1984 Лобо Карраско Гр.турнир ФРГ — 0:1 Тони Шумахер Вратарь 11.06.1988 Мичел Гр.турнир Дания — 3:2 Троэльс Расмуссен Вратарь 25.06.2000 Рауль 1/4 финала Франция — 1:2 Фабьен Бартез Мимо 21.06.2016 Серхио Рамос Гр.турнир Хорватия — 1:2 Бранимир Субашич Вратарь 19.06.2021 Жерар Морено Гр.турнир Польша — 1:1 Войчех Щенсны Штанга 23.06.2021 Альваро Мората Гр.турнир Словакия — 0:0* Мартин Дубравка Вратарь

* Матч продолжается.