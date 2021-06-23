На 8-й минуте матча 3-го тура чемпионата Европы Словакия — Испания арбитр Бьорн Кайперс ошибся, не наказав словаков 11-метровым ударом. В действия судьи вмешались видеоарбитры, они не согласились с решением рефери и предложили ему посмотреть видеозапись.

Кайперс подошел к монитору, на котором увидел, что Якуб Хромада совершил фол по неосторожности: пытаясь выбить мяч, он ударил Коке по ноге. В итоге был правильно назначен пенальти.

Альваро Мората не смог переиграть Мартина Дубравку.