Словакия — Испания: ошибку Кайперса исправили видеоарбитры. Правильно назначен пенальти
19:22
На 8-й минуте матча 3-го тура чемпионата Европы Словакия — Испания арбитр Бьорн Кайперс ошибся, не наказав словаков 11-метровым ударом. В действия судьи вмешались видеоарбитры, они не согласились с решением рефери и предложили ему посмотреть видеозапись.
Кайперс подошел к монитору, на котором увидел, что Якуб Хромада совершил фол по неосторожности: пытаясь выбить мяч, он ударил Коке по ноге. В итоге был правильно назначен пенальти.
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