Инсинье посвятил победу над Испанией травмированному Спинаццоле

Сборная Италии переиграла Испанию в матче 1/2 финала чемпионата Европы. Основное время завершилось вничью — 1:1, в серии пенальти оказались точнее итальянцы — 4:2.

Нападающий сборной Италии Лоренцо Инсинье посвятил победу над испанцами защитнику Леонардо Спинаццоле, который получил серьезную травму в матче 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии (2:1). Он покинул поле на носилках. На восстановление потребуется до полугода.

Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который состоится в среду, 7 июля.