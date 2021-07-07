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Инсинье посвятил победу над Испанией травмированному Спинаццоле

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Сборная Италии переиграла Испанию в матче 1/2 финала чемпионата Европы. Основное время завершилось вничью — 1:1, в серии пенальти оказались точнее итальянцы — 4:2.

Нападающий сборной Италии Лоренцо Инсинье посвятил победу над испанцами защитнику Леонардо Спинаццоле, который получил серьезную травму в матче 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии (2:1). Он покинул поле на носилках. На восстановление потребуется до полугода.

Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который состоится в среду, 7 июля.

Италия — Испания

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Евгений Козинов все материалы автора

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля