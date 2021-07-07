Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза признан лучшим игроком матча 1/2 финала чемпионата Европы против Испании (1:1, 4-2). После игры Кьезе вручили памятный приз «Звезда матча».

23-летний итальянец вышел на поле в стартовом составе и отметился забитым голом на 60-й минуте. Также он реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти.

«Сборной Испании было сложно сдерживать его по ходу встречи», — отметил технический наблюдатель УЕФА Айтор Каранка.

Federico Chiesa vs Spain:



?? 107' played

? 23 touches

?? 1 goal

? 2 shots/2 on target

? 1 big chance created

? 10/13 acc. passes

?? 1/1 aerial duels won#EURO2020 #ITA pic.twitter.com/wL1xcaJnOT — Football Factly (@FootballFactly) July 6, 2021

Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который состоится в среду, 7 июля.