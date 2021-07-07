Кьеза признан лучшим игроком матча Италия — Испания
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Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза признан лучшим игроком матча 1/2 финала чемпионата Европы против Испании (1:1, 4-2). После игры Кьезе вручили памятный приз «Звезда матча».
23-летний итальянец вышел на поле в стартовом составе и отметился забитым голом на 60-й минуте. Также он реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти.
«Сборной Испании было сложно сдерживать его по ходу встречи», — отметил технический наблюдатель УЕФА Айтор Каранка.
Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который состоится в среду, 7 июля.
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