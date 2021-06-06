Художник Покрас Лампас, работающий в стиле «каллиграфутуризм», рассказал о совместной работе с организаторами чемпионата Европы-2020.

Во время товарищеского матча Россия — Болгария (1:0) на стадионе «Динамо» было развернуто полотно со словом «Единство».

«Эта работа открывает мою новую масштабную коллаборацию с Евро-2020. Каждая страна готовит не только спортивную, но и культурную программу, и я горд представлять Россию на международной арене. Чтобы подчеркнуть неразрывную связь арт-инициатив и футбола, специально для Евро я создал концепцию, основанную на слове «Единство», написанном на языках стран-участниц чемпионата. Идея посвящена объединяющей силе футбола: команды ощущают единство со своими болельщиками, а города-организаторы создают пространство единого Евро», — написал Покрас Лампас в Instagram.

Покрас Лампас известен росписью площади перед стадионом «Локомотива», а также сотрудничеством с крупными мировыми брендами. Одна из последних работ художника была посвящена Международному дню пропавших детей.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России в группе B встретится с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).