Дешам может продолжить работать со сборной Франции после 2022 года

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о работе в национальной команде.

«Мне здесь очень хорошо. Я счастлив и в восторге. Возможно, я продолжу тут работать и после 2022 года — с согласия руководства. Я здесь, и задержусь еще на некоторое время», — приводит слова Дешама RTL.

Дешам руководит сборной Франции с июля 2012 года. Вместе с национальной командой специалист стал чемпионом мира-2018, а также вице-чемионом Европы-2016. Под его руководством Франция провела 112 матчей, одержала 74 победы и потерпела 18 поражений.

Действующий контракт Дешама со сборной Франции рассчитан до конца 2022 года.