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Канделаки о высказывании Слуцкого: «Иногда в азарте мужчинам не хватает такта и проступает женская склочность»

6 июня 2021, 00:15
Тина Канделаки. Фото «СЭ»
Тина Канделаки. Фото «СЭ»
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала замечание главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого во время репортажа товарищеского матча Россия — Болгария (1:0).

«На Леонида Слуцкого я не обижаюсь. Он мужчина старательный, а мужчин от мира спорта мне прощать не впервой. Иногда в азарте им не хватает такта и проступает женская склочность. В современном мире такое сейчас даже приветствуется. Так что Леониду от меня привет. Как говорится, от канала — каналу», — написала Канделаки в Telegram-канале.

Во время репортажа на Первом канале Слуцкий сказал: «Киркоров перепутал Фернандеса с Оздоевым? Ничего страшного. Певцу простительно. Вот когда один деятель перепутал Оздоева с Азмуном, это да».

Тина Канделаки в 2019 году поздравила сборную России с победой и призвала поаплодировать Станислав Черчесову, Артем Дзюбе и иранцу Сердару Азмуну. Позднее она призналась, что перепутала Азмуна с Магомедом Оздоевым.

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