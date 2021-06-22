Хорватия — Шотландия: прогноз Дмитрия Хомухи на матч Евро-2020
08:30
Бывший тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями с «СЭ» от матча группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Хорватии и Шотландии.
«Игра будет на три результата. Матч проходит в Глазго, это несомненный плюс для сборной Шотландии. Играть при своих болельщиках гораздо легче. Сборная Хорватии очень опытная, на последнем чемпионате мира они дошли до финала. Там есть множество исполнителей, которые играют в топ-клубах мира. Для обеих команд этот матч является жизненно важным для выхода из группы. Накал страстей будет очень высокий в этом матче. Я считаю, что в этом матче фаворита нет», — сказал Хомуха.
Матч Хорватия — Шотландия состоится 22 июня. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.
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