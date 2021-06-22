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Тренер Финляндии: «Горжусь, что опередили Россию на Евро-2020»

08:20
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Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал матч 3-го тура Евро-2020 против Бельгии (0:2).

«Очень доволен самоотдачей своих игроков. Вы видели, какой футбол показывает Бельгия. Мы тоже создали пару моментов, но, к сожалению, эти удары были заблокированы.

Я горжусь тем, что мы опередили Россию на этом турнире, и я не знаю, многие ли думали, что перед последним матчем у нас будут шансы на плей-офф», — цитирует Канерва официальный сайт УЕФА.

Вчера, 21 июня, финская команда проиграла Бельгии со счетом 0:2.

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/

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