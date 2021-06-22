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Хорватии для выхода в плей-офф нужна историческая победа

14:29
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Для выхода в плей-офф Евро-2020 действующему вице-чемпиону мира сборной Хорватии нужно обязательно обыгрывать шотландцев. Правда, хорваты ни разу в истории не добивались победы в противостоянии с британскими «горцами», потерпев два поражения при трех ничьих.

Матчи сборной Хорватии против Шотландии:

Дата

Турнир

Город

Матч

Голы

11.10.2000

ОЧМ

Загреб

1:1

Бокшич — Галлахер

01.09.2001

ОЧМ

Глазго

0:0

-

26.03.2008

ТМ

Глазго

1:1

К.Миллер — Н.Кранчар

07.06.2013

ОЧМ

Загреб

0:1

Снодграсс

15.10.2013

ОЧМ

Глазго

0:2

Снодграсс, Нэйсмит

Итого: +0=3-2, мячи 2-5.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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