Хорватии для выхода в плей-офф нужна историческая победа
14:29
Для выхода в плей-офф Евро-2020 действующему вице-чемпиону мира сборной Хорватии нужно обязательно обыгрывать шотландцев. Правда, хорваты ни разу в истории не добивались победы в противостоянии с британскими «горцами», потерпев два поражения при трех ничьих.
Матчи сборной Хорватии против Шотландии:
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Матч
|
Голы
|
11.10.2000
|
ОЧМ
|
Загреб
|
1:1
|
Бокшич — Галлахер
|
01.09.2001
|
ОЧМ
|
Глазго
|
0:0
|
-
|
26.03.2008
|
ТМ
|
Глазго
|
1:1
|
К.Миллер — Н.Кранчар
|
07.06.2013
|
ОЧМ
|
Загреб
|
0:1
|
Снодграсс
|
15.10.2013
|
ОЧМ
|
Глазго
|
0:2
|
Снодграсс, Нэйсмит
Итого: +0=3-2, мячи 2-5.
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