Хорватии для выхода в плей-офф нужна историческая победа

Для выхода в плей-офф Евро-2020 действующему вице-чемпиону мира сборной Хорватии нужно обязательно обыгрывать шотландцев. Правда, хорваты ни разу в истории не добивались победы в противостоянии с британскими «горцами», потерпев два поражения при трех ничьих.

Матчи сборной Хорватии против Шотландии:

Дата Турнир Город Матч Голы 11.10.2000 ОЧМ Загреб 1:1 Бокшич — Галлахер 01.09.2001 ОЧМ Глазго 0:0 - 26.03.2008 ТМ Глазго 1:1 К.Миллер — Н.Кранчар 07.06.2013 ОЧМ Загреб 0:1 Снодграсс 15.10.2013 ОЧМ Глазго 0:2 Снодграсс, Нэйсмит

Итого: +0=3-2, мячи 2-5.