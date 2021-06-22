Кейн сегодня обгонит Терри и Ширера
14:27
Для Харри Кейна сегодняшний матч против Чехии станет 35-м в должности капитана сборной Англии. Форвард «Тоттенхэма» выйдет на шестое место по этому показателю, обогнав Джона Терри и Алана Ширера. Рекорд делят легенды середины века — Билли Райт и Бобби Мур, выводившие англичан на поле по 90 раз.
Лидеры по матчам в качестве капитана сборной Англии
|
Игрок
|
Годы в сборной
|
Матчи
|
Капитанские матчи
|
Билли Райт
|
1946-1959
|
105
|
90
|
Бобби Мур
|
1962-1973
|
108
|
90
|
Брайан Робсон
|
1980-1991
|
90
|
65
|
Дэвид Бекхэм
|
1996-2009
|
115
|
59
|
Стивен Джеррард
|
2000-2014
|
114
|
38
|
Харри Кейн
|
2015-н.в.
|
56
|
34
|
Алан Ширер
|
1992-2000
|
63
|
34
|
Джон Терри
|
2003-2012
|
78
|
34
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