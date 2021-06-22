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Кейн сегодня обгонит Терри и Ширера

14:27
Гарри Кейн. Фото standard.co.uk
Гарри Кейн. Фото standard.co.uk
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Для Харри Кейна сегодняшний матч против Чехии станет 35-м в должности капитана сборной Англии. Форвард «Тоттенхэма» выйдет на шестое место по этому показателю, обогнав Джона Терри и Алана Ширера. Рекорд делят легенды середины века — Билли Райт и Бобби Мур, выводившие англичан на поле по 90 раз.

Лидеры по матчам в качестве капитана сборной Англии

Игрок

Годы в сборной

Матчи

Капитанские матчи

Билли Райт

1946-1959

105

90

Бобби Мур

1962-1973

108

90

Брайан Робсон

1980-1991

90

65

Дэвид Бекхэм

1996-2009

115

59

Стивен Джеррард

2000-2014

114

38

Харри Кейн

2015-н.в.

56

34

Алан Ширер

1992-2000

63

34

Джон Терри

2003-2012

78

34

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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