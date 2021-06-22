Кейн сегодня обгонит Терри и Ширера

Для Харри Кейна сегодняшний матч против Чехии станет 35-м в должности капитана сборной Англии. Форвард «Тоттенхэма» выйдет на шестое место по этому показателю, обогнав Джона Терри и Алана Ширера. Рекорд делят легенды середины века — Билли Райт и Бобби Мур, выводившие англичан на поле по 90 раз.

Лидеры по матчам в качестве капитана сборной Англии