Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Хендерсон доволен игрой сборной Англии в обороне

02:14

Полузащитник сборной Англии Джоржан Хендерсон после победы над Чехией (1:0) на Евро-2020 отметил игру англичан в защите.

«Видел, что мы очень хорошо держим игру под контролем, уверенно обороняемся. Конечно, хотелось бы забить побольше, зато в защите все в порядке. Нам есть в чем прибавлять, но достигнутым результатом можем быть довольны. Ясно же, что победа в группе — это хорошо, так что нужно использовать все наработанное и в следующей игре», — цитирует пресс-служба УЕФА Хендерсона.

Англичане набрали 7 очков и заняли первое место в группе D. Команда Чехии опустилась на третью строчку. Хорваты также набрали 4 очка, но по дополнительным показателям обошли чехов. Шотландцы стали последними.

Чехия — Англия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024471--czech-republic-vs-england/

Опрос

проголосовало: 2814
Все опросы
Кто на Евро-2020 смотрится наиболее мощно в групповом турнире?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Разгромы от Бельгии и Дании — это не только Черчесов, Семенов и Зобнин, а весь наш футбол. Рабинер — о сборной России на Евро-2020
Лукашенко призвал разобраться с «обезумевшими» западными политиками
Учительница совратила школьника, после чего напала на него с ножницами
Кому нельзя пить кофе — рассказывает эксперт

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи