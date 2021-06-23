Хендерсон доволен игрой сборной Англии в обороне

Полузащитник сборной Англии Джоржан Хендерсон после победы над Чехией (1:0) на Евро-2020 отметил игру англичан в защите.

«Видел, что мы очень хорошо держим игру под контролем, уверенно обороняемся. Конечно, хотелось бы забить побольше, зато в защите все в порядке. Нам есть в чем прибавлять, но достигнутым результатом можем быть довольны. Ясно же, что победа в группе — это хорошо, так что нужно использовать все наработанное и в следующей игре», — цитирует пресс-служба УЕФА Хендерсона.

Англичане набрали 7 очков и заняли первое место в группе D. Команда Чехии опустилась на третью строчку. Хорваты также набрали 4 очка, но по дополнительным показателям обошли чехов. Шотландцы стали последними.