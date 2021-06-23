Шевчик считает, что чехи были способны провести матч с Англией намного лучше
02:06
Полузащитник сборной Чехии Петр Шевчик считает, что чехи могли лучше сыграть против Англии (0:1) на Евро-2020. Тем не менее, он доволен выходом в плей-офф.
«Когда я выходил на замену, передо мной стояла задача удерживать мяч на чужой половине поля и тем самым ослаблять давление на нашу оборонительную линию. Безусловно мы рады, что смогли выйти из такой ровной группы, но думаю, что заключительную игру мы были способны провести намного лучше», — цитирует пресс-служба УЕФА Шевчика.
Англичане набрали 7 очков и заняли первое место в группе D. Команда Чехии опустилась на третью строчку. Хорваты также набрали 4 очка, но по дополнительным показателям обошли чехов. Шотландцы стали последними.
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