Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, отвечая на вопросы журналистов в Казахстане, оценил шансы сборной России на чемпионате Европы по футболу. После поражения от Бельгии (0:3) россияне в среду, 16 июня, обыграли Финляндию (1:0). Третий матч в группе — с Данией — сборная проведет в понедельник, 21 июня.

— Сборная России победила Финляндию, но ее все равно критикуют. Согласны с тем, что эта сборная — худшая в истории российского футбола. А если не согласны, то какая худшая?

— Была же сборная 2008 года. Я из той сборной ни с кем не общался. А в этой сборной у меня есть определенные друзья. Мы с ними пересекаемся, общаемся. Критиковать их — это как будет выглядеть? Скажут: «А что ты нам не сказал, а тут интервью дал». У этой сборной... Во-первых, у нее нет лидера. Во-вторых, команда несыгранная. Миранчук много не играл, Черышев много не играл. А местный чемпионат — вы сами видели, как наши клубы в Европе выступили. Эта команда точно не лучшая.

Начало — конец нулевых, думаю, вот была сборная... Еще-три четыре года назад была сыгранная сборная — на чемпионате мира. А сейчас есть определенный спад. Он у всех бывает. Посмотрите на Испанию — что это за команда была 10 лет назад, и какая она сейчас — не лучшая, так скажем. Перестройка. Сборная сейчас точно не лучшая. Будет игра с Данией — она будет решающей. Прогноз? Потолок России — выход из группы. Они могут, им по силам. После того, как они выйдут из группы, им будет тяжело.