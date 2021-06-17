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Рапаллини наказал украинца за симуляцию, Карасев пожалел итальянца

17:00
Эпизод матча чемпионата Европы Укрина - Северная Македония. Эпизод матча чемпионата Европы Укрина - Северная Македония. Эпизод матча чемпионата Европы Укрина - Северная Македония. Эпизод матча чемпионата Европы Укрина - Северная Македония.
Эпизод матча чемпионата Европы Укрина - Северная Македония.
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На 43-й минуте матча 2-го тура чемпионата Европы-2020 Украина — Северная Македония аргентинский арбитр Фернандо Андрес Рапаллини принял верное решение, наказав Николая Шарапенко желтой карточкой. Судья правильно квалифицировал случившееся в штрафной площади, где игрок украинской команды упал, пытаясь заработать 11-метровый удар. Защитник Дарко Велкоски его не коснулся — хавбек симулировал фол.

Вчера в похожем моменте матча Италия — Швейцария (3:0) Сергей Карасев не вынес предупреждение Лоренцо Инсинье, который тоже повел себя неспортивно.

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