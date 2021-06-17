Рапаллини наказал украинца за симуляцию, Карасев пожалел итальянца

На 43-й минуте матча 2-го тура чемпионата Европы-2020 Украина — Северная Македония аргентинский арбитр Фернандо Андрес Рапаллини принял верное решение, наказав Николая Шарапенко желтой карточкой. Судья правильно квалифицировал случившееся в штрафной площади, где игрок украинской команды упал, пытаясь заработать 11-метровый удар. Защитник Дарко Велкоски его не коснулся — хавбек симулировал фол.

Вчера в похожем моменте матча Италия — Швейцария (3:0) Сергей Карасев не вынес предупреждение Лоренцо Инсинье, который тоже повел себя неспортивно.