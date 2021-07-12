Губерниев устроил концерт в прямом эфире после победы Италии на Евро-2020

Сборная Италии победила команду Англии в финале Евро-2020 в серии послематчевых пенальти.

Итальянская национальная команда Италии стала чемпионом в шестой раз на крупных турнирах сборных (4 чемпионств на ЧМ и 2 — на Евро). Среди европейских стран, только сборная Германии имеет больше титулов на этих турнирах (7).

После завершения матча в студии «Матч ТВ» ведущий Дмитрий Губерниев устроили мини-концерт, исполнив пару песен из репертуара итальянской эстрады. Вместе с ним победу праздновал комментатор Георгий Черданцев.