Губерниев устроил концерт в прямом эфире после победы Италии на Евро-2020
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Сборная Италии победила команду Англии в финале Евро-2020 в серии послематчевых пенальти.
Итальянская национальная команда Италии стала чемпионом в шестой раз на крупных турнирах сборных (4 чемпионств на ЧМ и 2 — на Евро). Среди европейских стран, только сборная Германии имеет больше титулов на этих турнирах (7).
После завершения матча в студии «Матч ТВ» ведущий Дмитрий Губерниев устроили мини-концерт, исполнив пару песен из репертуара итальянской эстрады. Вместе с ним победу праздновал комментатор Георгий Черданцев.
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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
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