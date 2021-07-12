Кейн о поражении в финале Евро-2020: «Отголоски боли будут ощущаться до конца карьеры»
02:00
Форвард сборной Англии Харри Кейн рассказал о своих чувствах после поражения от Италии (1:1, пенальти — 2:3) в финале Евро-2020.
«У нас есть огромный повод для гордости после всего того, чего мы добились, — цитирует Кейна сайт УЕФА 12 июля. — Мы все — победители. Мы все хотели выиграть финал, поэтому, скорее всего, теперь наша душа поболит какое-то время.
Отголоски боли будут ощущаться до конца карьеры, но что поделать, таков футбол. Мы заметно прибавили после чемпионата мира в России, а теперь надо продолжать в том же духе».
Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.
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