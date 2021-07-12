Ребров назвал Кьеллини лучшим игроком Евро-2020

Вратарь «Спартака» Артем Ребров поделился мнением о лучшем игроке чемпионата Европы-2020.

«Наверное многие не согласятся, но Кьеллини был лидером и капитаном команды чемпионов. Для меня он лучший игрок турнира. Очень часто чемпионами становится команда, которая показала класс, единство и мастерство. Плюс в серии пенальти всегда важно везение», — приводит слова Реброва РБК.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.