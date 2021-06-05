Россия — Болгария: Алексей Миранчук заменил Жиркова на 78-й минуте
19:38
Защитник сборной России Юрий Жирков был заменен на 78-й минуте товарищеского матча со сборной Болгарии. Вместо него на поле вышел Алексей Миранчук.
Счет матча на данный момент равный — 0:0.
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