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Россия — Болгария: Алексей Миранчук заменил Жиркова на 78-й минуте

19:38
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Защитник сборной России Юрий Жирков был заменен на 78-й минуте товарищеского матча со сборной Болгарии. Вместо него на поле вышел Алексей Миранчук.

Счет матча на данный момент равный — 0:0.

Россия — Болгария

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