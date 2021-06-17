Голландия — Австрия: Депай открыл счет с пенальти
22:10
Сборная Голландии открыла счет в матче Евро-2020 с Австрией.
На 11-й минуте с пенальти отличился Мемфис Депай. 11-метровый был назначен с помощью ВАР за фол на Дензеле Дюмфрисе.
Счет матча — 1:0 в пользу голландцев.
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