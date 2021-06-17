Сборная Голландии открыла счет в матче Евро-2020 с Австрией.

На 11-й минуте с пенальти отличился Мемфис Депай. 11-метровый был назначен с помощью ВАР за фол на Дензеле Дюмфрисе.

Счет матча — 1:0 в пользу голландцев.