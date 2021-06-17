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Дании нужно творить историю. Выйти после двух поражений не получалось ни у кого

22:03
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Евро-2020 — пятый крупный турнир, который проводится по нынешней схеме, при которой в плей-офф выходят первые и вторые места шести групп, а также четыре из шести третьих мест. Так играли на чемпионатах мира с 1986 по 1994 год и на прошлом чемпионате Европы. На этих турнирах команды, которые уступали в первых двух турах, всего пять раз добивались успеха в третьих матчах и никогда не выходили в плей-офф. Более того, третьи места в группе получалось занять лишь у сборных России (в 1994-м), Турции и Албании (обе — в 2016-м).

Команды, проигрывавшие в двух первых матчах крупного турнира при нынешней системе проведения

Год

Турнир

Сборная

Третий тур

Место в группе

Место среди третьих*

1986

ЧМ

Ирак

Мексика — 0:1

4-е

-

1986

ЧМ

Канада

СССР — 0:2

4-е

-

1986

ЧМ

Шотландия

Уругвай — 0:0

4-е

-

1990

ЧМ

СССР

Камерун — 4:0

4-е

-

1990

ЧМ

США

Австрия — 1:2

4-е

-

1990

ЧМ

Швеция

Коста-Рика — 1:2

4-е

-

1990

ЧМ

ОАЭ

Югославия — 1:4

4-е

-

1990

ЧМ

Корея

Уругвай — 0:1

4-е

-

1994

ЧМ

Россия

Камерун — 6:1

3-е

5-е

1994

ЧМ

Колумбия

Швейцария — 2:0

4-е

-

1994

ЧМ

Греция

Нигерия — 0:2

4-е

-

1994

ЧМ

Марокко

Голландия — 1:2

4-е

-

2016

ЧЕ

Турция

Чехия — 2:0

3-е

5-е

2016

ЧЕ

Албания

Румыния — 1:0

3-е

6-е

2016

ЧЕ

Украина

Польша — 0:1

4-е

-

* Если команда заняла третье место.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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