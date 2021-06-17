Дании нужно творить историю. Выйти после двух поражений не получалось ни у кого

Евро-2020 — пятый крупный турнир, который проводится по нынешней схеме, при которой в плей-офф выходят первые и вторые места шести групп, а также четыре из шести третьих мест. Так играли на чемпионатах мира с 1986 по 1994 год и на прошлом чемпионате Европы. На этих турнирах команды, которые уступали в первых двух турах, всего пять раз добивались успеха в третьих матчах и никогда не выходили в плей-офф. Более того, третьи места в группе получалось занять лишь у сборных России (в 1994-м), Турции и Албании (обе — в 2016-м).

Команды, проигрывавшие в двух первых матчах крупного турнира при нынешней системе проведения

Год Турнир Сборная Третий тур Место в группе Место среди третьих* 1986 ЧМ Ирак Мексика — 0:1 4-е - 1986 ЧМ Канада СССР — 0:2 4-е - 1986 ЧМ Шотландия Уругвай — 0:0 4-е - 1990 ЧМ СССР Камерун — 4:0 4-е - 1990 ЧМ США Австрия — 1:2 4-е - 1990 ЧМ Швеция Коста-Рика — 1:2 4-е - 1990 ЧМ ОАЭ Югославия — 1:4 4-е - 1990 ЧМ Корея Уругвай — 0:1 4-е - 1994 ЧМ Россия Камерун — 6:1 3-е 5-е 1994 ЧМ Колумбия Швейцария — 2:0 4-е - 1994 ЧМ Греция Нигерия — 0:2 4-е - 1994 ЧМ Марокко Голландия — 1:2 4-е - 2016 ЧЕ Турция Чехия — 2:0 3-е 5-е 2016 ЧЕ Албания Румыния — 1:0 3-е 6-е 2016 ЧЕ Украина Польша — 0:1 4-е -

* Если команда заняла третье место.