Голкипер сборной Голландии пропустит Евро-2020 из-за коронавируса
17:20
Голкипер сборной Голландии Яспер Силессен пропустит Евро-2020. У голкипера выявлен коронавирус, сообщает De Telegraaf.
Вратарь голландской сборной сдал положительный тест на COVID-19. Голкипер испанской «Валенсии» отправился на самоизоляцию.
Сборная Голландии выступит в группе С. На групповом этапе голландцы сыграют со сборными Украины (13 июня), Австрии (17 июня) и Северной Македонии (21 июня). Все три матча пройдут в Амстердаме.
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