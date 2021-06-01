Голкипер сборной Голландии пропустит Евро-2020 из-за коронавируса

Голкипер сборной Голландии Яспер Силессен пропустит Евро-2020. У голкипера выявлен коронавирус, сообщает De Telegraaf.

Вратарь голландской сборной сдал положительный тест на COVID-19. Голкипер испанской «Валенсии» отправился на самоизоляцию.

Сборная Голландии выступит в группе С. На групповом этапе голландцы сыграют со сборными Украины (13 июня), Австрии (17 июня) и Северной Македонии (21 июня). Все три матча пройдут в Амстердаме.