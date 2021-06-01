Губерниев: «На земном диске Бузова будет лучшим судьей»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление певицы и блогера Ольги Бузовой о том, что она будет судьей на чемпионате Европы по футболу.

«Это прекрасная новость. На земном диске Ольга Бузова будет прекрасным судьей», — заявил у себя в Telegram-канале Губерниев.

Чемпионат Европы по футболу состоится с 11 июня по 11 июля. На турнире сборная России сыграет в группе В с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Сегодня, 1 июня, Россия проведет товарищеский матч с Польшей. Начало — в 21.45 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет РЕН ТВ.