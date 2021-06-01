Трент Александр-Арнолд войдет в состав сборной Англии на Евро-2020

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд, должен попасть в окончательную заявку сборной Англии для участия в чемпионате Европы 2020 года, утверждает Sky Sports.

Ранее Трент был включен в расширенный состав из 33 человек. В окончательный список попадут 26 футболистов.

На чемпионате Европы сборная Англии находится в одной группе с Хорватией, Чехией и Шотландией. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.