Трент Александр-Арнолд войдет в состав сборной Англии на Евро-2020
17:31
Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд, должен попасть в окончательную заявку сборной Англии для участия в чемпионате Европы 2020 года, утверждает Sky Sports.
Ранее Трент был включен в расширенный состав из 33 человек. В окончательный список попадут 26 футболистов.
На чемпионате Европы сборная Англии находится в одной группе с Хорватией, Чехией и Шотландией. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
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