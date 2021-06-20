Гол Миранчука в ворота Финляндии претендует на звание лучшего во втором туре Евро-2020
01:53
Официальный Twitter Евро-2020 опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола 2-го тура турнира.
В список попали полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне, форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли и полузащитник сборной России Алексей Миранчук.
Россия обыграла Финляндию со счетом 1:0. После двух игр россияне с 3 очками занимают второе место в группе B, финны с 3 очками — на третьей строчке.
Best goal from Round 2? ?— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021
?? De Bruyne vs Denmark
?? Ronaldo vs Germany
?? Locatelli vs Switzerland (first goal)
?? Miranchuk vs Finland@GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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