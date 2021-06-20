Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Гол Миранчука в ворота Финляндии претендует на звание лучшего во втором туре Евро-2020

01:53
Алексей Миранчук. Фото Сборная России
Алексей Миранчук. Фото Сборная России
Теги:

Официальный Twitter Евро-2020 опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола 2-го тура турнира.

В список попали полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне, форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли и полузащитник сборной России Алексей Миранчук.

Россия обыграла Финляндию со счетом 1:0. После двух игр россияне с 3 очками занимают второе место в группе B, финны с 3 очками — на третьей строчке.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Сенсация в Fight Nights — иранец был полным андердогом, но нокаутировал чемпиона за минуту
Скончалась звезда клипов Little Big
Очевидец снял первый взрыв на складе пиротехники в Москве с близкого расстояния
Съезд «Единой России» утвердил списки кандидатов партии на выборах в Госдуму

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи