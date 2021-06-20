Гол Миранчука в ворота Финляндии претендует на звание лучшего во втором туре Евро-2020

Официальный Twitter Евро-2020 опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола 2-го тура турнира.

В список попали полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне, форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли и полузащитник сборной России Алексей Миранчук.

Россия обыграла Финляндию со счетом 1:0. После двух игр россияне с 3 очками занимают второе место в группе B, финны с 3 очками — на третьей строчке.