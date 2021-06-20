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Глик о ничьей с Испанией: «Этот турнир для сборной Польши только начался»

01:41
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Защитник сборной Польши Камиль Глик подвел итоги матча 2-го тура Евро-2020 против Испании (1:1).

«Было ли это одной из самых больших проблем в моей карьере? Я могу так сказать: задача была сложной, но мы не теряли надежды. Даже если некоторые люди в Польше считают, что мы проиграли, это не так. Этот турнир для нас только начался», — приводит слова Глика официальный сайт УЕФА.

Испания набрала два очка и занимает 3-е в группе Е. У Польши одно очко и 4-я позиция.

В заключительном туре группового этапа 23 июня Испания сыграет со Словакией, а Польша — с Швецией.

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