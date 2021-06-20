Мората: «Неважно, что я забил Польше, меня интересует только победа»
01:24
Форвард сборной Испании Альваро Мората подвел итоги матча 2-го тура Евро-2020 против Польши (1:1).
«Неважно, что я забил, меня интересует только победа. Но я должен поблагодарить Луиса Энрике за то доверие, которое он мне оказал. Жизнь такая — полная трудных моментов. Теперь нам просто нужно стиснуть зубы, продолжать идти и выбраться из этой группы», — приводит слова Мораты официальный сайт УЕФА.
Испания набрала два очка и занимает 3-е в группе Е. У Польши одно очко и 4-я позиция.
В заключительном туре группового этапа 23 июня Испания сыграет со Словакией, а Польша — с Швецией.
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