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Главный тренер сборной Швейцарии прокомментировал победу над Турцией

22:31
Владимир Петкович. Фото Reuters
Владимир Петкович. Фото Reuters
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Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович подвел итоги матча группового этапа чемпионата Европы против Турции (3:1).

«Я очень доволен. Команда сделала то, что от нее требовалось. На мой взгляд, мы хорошо играли на протяжении 90 минут. Нашей целью остается выход в плей-офф.

Думаю, команда показала, на что способна. Мы создали много моментов. Могли бы немного лучше отработать в защите, когда Турция забила гол, но я доволен игроками.

Конечно, мы немного расстроены третьим местом в группе, но мы знали, что нам нужно делать, и успешно сделали это. Теперь остается только ждать», — приводит слова тренера сайт УЕФА.

В турнирной таблице группы A первое место заняла команда Италии, набравшая 9 очков и ранее уже обеспечившая себе выход в 1/8 финала турнира. В активе сборных Уэльса и Швейцарии по 4 очка, но валлийцы оказались на втором месте за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, турецкие футболисты очков не набрали.

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