Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири стал автором дубля в матче чемпионата Европы против Турции (3:1). Он был признан лучшим игроком встречи.

«Первый гол был особенно хорош, учитывая, что я забил его «нерабочей» правой ногой. Конечно, я очень рад обоим мячам. Я доволен тем, как сыграл, и тем, что смог помочь команде.

Нам нужно было побеждать, и мы хорошо провели матч. Конечно, мы не использовали пару моментов, и, возможно, могли забить на один-два мяча больше, но главное, что мы показали хорошую игру. Мы довольны результатом.

Мы сыграли против хорошей команды так, как должны были. Теперь надо ждать, что будет дальше», — приводит слова Шакири сайт УЕФА.

Сборная Турции завершила свое выступление на чемпионате Европы, проиграв все три матча. Команда Швейцарии стала третьей в группе, набрав четыре очка.