Главный тренер сборной Бельгии объяснил, почему Витсель и де Брейне не сыграют с Россией
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес на пресс-конференции перед матчем 1-го тура чемпионата Европы против России рассказал о состоянии Акселя Витселя и Кевина де Брейне. Оба полузащитника не прилетели в Санкт-Петербург на субботнюю игру.
— Почему не прилетел Витсель?
— У Акселя понятная ситуация. Он принял решение не ездить в Санкт-Петербург, чтобы потренироваться лишние два дня.
— Как здоровье Де Брейне?
— Кевину нужно было пройти через несколько стадий медицинского обследования. Следующие несколько дней будут довольно важными. У нас оба игрока имеют индивидуальную тренировочную программу. Они прогрессируют.
— Что думаете об игре?
— Первая игра будет испытанием. Мы хорошо знаем Россию, она нас хорошо знает. Мы будем играть перед огромным количеством фанатов. Нам нужно убедиться в том, что мы сыграем так хорошо, как нужно.
(Гоша Чернов)
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