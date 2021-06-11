Главный тренер сборной Бельгии объяснил, почему Витсель и де Брейне не сыграют с Россией

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес на пресс-конференции перед матчем 1-го тура чемпионата Европы против России рассказал о состоянии Акселя Витселя и Кевина де Брейне. Оба полузащитника не прилетели в Санкт-Петербург на субботнюю игру.

— Почему не прилетел Витсель?

— У Акселя понятная ситуация. Он принял решение не ездить в Санкт-Петербург, чтобы потренироваться лишние два дня.

— Как здоровье Де Брейне?

— Кевину нужно было пройти через несколько стадий медицинского обследования. Следующие несколько дней будут довольно важными. У нас оба игрока имеют индивидуальную тренировочную программу. Они прогрессируют.

— Что думаете об игре?

— Первая игра будет испытанием. Мы хорошо знаем Россию, она нас хорошо знает. Мы будем играть перед огромным количеством фанатов. Нам нужно убедиться в том, что мы сыграем так хорошо, как нужно.

(Гоша Чернов)