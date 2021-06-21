Генеральный директор «Зенита» высказался по поводу запрета российским болельщикам посетить матч против Дании

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал запрет российским болельщикам посетить матч Евро-2020 против Дании.

— Считаю, что нам надо болеть, — сказал Медведев. — Наших болельщиков не пустили в Данию — это обидно и болельщикам, и игрокам. Андрей Аршавин не даст соврать — игроки слышат болельщиков и влияет то, как их поддерживают.

Матч между сборными России и Дании пройдет сегодня, 21 июня (начало — в 22.00 мск), он будет заключительным для команд на групповом этапе Евро. Посетить встречу смогут до 25 тысяч болельщиков, однако антиковидные меры не позволяют гражданам России прилететь в Данию.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) обращался в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой поспособствовать решению вопроса допуска болельщиков сборной России, однако власти Дании отказались делать исключение.