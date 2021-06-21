Нойер вновь выйдет на матч Евро-2020 в радужной капитанской повязке
15:35
Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер выйдет на матч чемпионата Европы против Венгрии с радужной капитанской повязкой, сообщает Suddeutsche Zeitung.
35-летний вратарь сыграл с этой повязкой на руке в матчах группового этапа против Франции (0:1) и Португалии (4:2). УЕФА провел расследование и не обнаружил в этом никакого нарушения регламента.
После двух туров группового этапа сборная Германии набрала три очка и занимает второе место в группе F.
Дополнительная информация:
https://www.sueddeutsche.de/sport/fussball-dfb-kapitaen-neuer-auch-gegen-ungarn-mit-regenbogen-binde-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210621-99-82278
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