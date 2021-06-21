Нойер вновь выйдет на матч Евро-2020 в радужной капитанской повязке

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер выйдет на матч чемпионата Европы против Венгрии с радужной капитанской повязкой, сообщает Suddeutsche Zeitung.

35-летний вратарь сыграл с этой повязкой на руке в матчах группового этапа против Франции (0:1) и Португалии (4:2). УЕФА провел расследование и не обнаружил в этом никакого нарушения регламента.

После двух туров группового этапа сборная Германии набрала три очка и занимает второе место в группе F.