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Нойер вновь выйдет на матч Евро-2020 в радужной капитанской повязке

15:35
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Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер выйдет на матч чемпионата Европы против Венгрии с радужной капитанской повязкой, сообщает Suddeutsche Zeitung.

35-летний вратарь сыграл с этой повязкой на руке в матчах группового этапа против Франции (0:1) и Португалии (4:2). УЕФА провел расследование и не обнаружил в этом никакого нарушения регламента.

После двух туров группового этапа сборная Германии набрала три очка и занимает второе место в группе F.

Дополнительная информация:

https://www.sueddeutsche.de/sport/fussball-dfb-kapitaen-neuer-auch-gegen-ungarn-mit-regenbogen-binde-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210621-99-82278

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