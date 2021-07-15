Газзаев назвал причины неудачи сборной России на Евро-2020

Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Госдумы РФ Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высказал свою точку зрения на выступление сборной России на чемпионате Европы.

Национальная команда набрала три очка и заняла последнее место в своей группе.

«На крупных турнирах ты представляешь свой народ и пытаешься показать, что твое государство — самое сильное. Неслучайно санкции против России вводятся в том числе на уровне спорта, потому что это вопрос геополитической конкуренции, — сказал Газзаев «СЭ». — Вот почему так важно доказывать свою силу на спортивных аренах. К сожалению, наша сборная сделать этого на чемпионате Европы не смогла.

Все обратили внимание, с какими эмоциями поют гимн и как себя настраивают итальянцы. И сравните, как это делали наши футболисты... Они что, стеснялись петь свой гимн? Это недопустимо на уровне сборной! Кто-то скажет — мелочь. А вот итальянцы считают иначе. И в том числе поэтому они — чемпионы Европы. Мы уступаем не только в технике, тактике и индивидуальном мастерстве, но и в психологии и менталитете».