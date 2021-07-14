Санчо извинился за незабитый пенальти в финале Евро-2020

Полузащитник сборной Англии Джейдон Санчо прокомментировал свою неудачу в серии послематчевых пенальти в финале Евро-2020 против Италии (2:2, пенальти 2:3).

«У меня была пара дней, чтобы поразмыслить о воскресном финале, и у меня все еще смешанные чувства, — говорится в заявлении. — Я хотел бы извиниться перед своими партнерами, тренерским штабом и большей частью болельщиков, которых я подвел. На данный момент это худшее чувство в моей карьере, его даже сложно описать словами. Но на этом турнире было много позитивных моментов, которые мы можем вынести, хотя поражение будет причинять боль еще долгое время.

Я бил пенальти на клубном уровне, я тренировал их бесчисленное количество раз за клуб и за сборную. Поэтому я и взялся бить, но на этот раз забить было не суждено. У всех нас были одни и те же цели и амбиции. Мы хотели вернуть трофей домой. Это был самый тренировочный лагерь за мою карьеру. Единство команды было беспрецедентным, это была настоящая семья на поле и за его пределами".

У англичан, кроме Санчо, пенальти также не забили Букайо Сака и Маркус Рэшфорд