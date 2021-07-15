Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Госдумы РФ Валерий Газзаев в интервью «СЭ» затронул тему атмосферы в сборной России на чемпионате Европы.

Национальная команда набрала три очка и заняла последнее место в своей группе.

«Важно, чтобы у сборной были правильные ценности. Еще до Евро-2020 многие говорили: выйдем из группы — и слава богу. Ну разве это подход?! — заметил Газзаев. — Вот представьте, обстоятельства сложились бы чуть иначе и мы с такой игрой оказались бы в плей-офф. И что, все бы сразу начали хлопать в ладоши и так же поздравлять, как это происходило на мировом первенстве? У меня сложилось впечатление, что игроки по-прежнему жили чемпионатом мира. Здесь, наоборот, мы вынуждены говорить о завышенной оценке достигнутого результата. Аплодировать в футболе нужно за призовые места. И ни в коем случае нельзя жить прошлыми заслугами».