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Газзаев — о настроениях в сборной России на Евро-2020: «Игроки по-прежнему жили чемпионатом мира»

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Александр Головин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Головин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Госдумы РФ Валерий Газзаев в интервью «СЭ» затронул тему атмосферы в сборной России на чемпионате Европы.

Футболисты сборной России.«Категорически возражаю против иностранца во главе сборной России. Работать должен только российский специалист». Большое интервью Валерия Газзаева

Национальная команда набрала три очка и заняла последнее место в своей группе.

«Важно, чтобы у сборной были правильные ценности. Еще до Евро-2020 многие говорили: выйдем из группы — и слава богу. Ну разве это подход?! — заметил Газзаев. — Вот представьте, обстоятельства сложились бы чуть иначе и мы с такой игрой оказались бы в плей-офф. И что, все бы сразу начали хлопать в ладоши и так же поздравлять, как это происходило на мировом первенстве? У меня сложилось впечатление, что игроки по-прежнему жили чемпионатом мира. Здесь, наоборот, мы вынуждены говорить о завышенной оценке достигнутого результата. Аплодировать в футболе нужно за призовые места. И ни в коем случае нельзя жить прошлыми заслугами».

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