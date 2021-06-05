Фомин, Макаров и Заболотный не попали в заявку сборной России на товарищеский матч с Болгарией

Полузащитники Даниил Фомин и Денис Макаров, а также нападающий Антон Заболотный остались вне заявки сборной России на товарищеский матч против Болгарии.

Все трое отсутствуют в списке из 23 футболистов, включенных в состав национальной команды на встречу.

Матч Россия — Болгария состоится сегодня, 5 июня. Начало встречи — в 18.00 (мск).

Стартовый состав сборной России на матч с Болгарией