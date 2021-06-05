Фомин, Макаров и Заболотный не попали в заявку сборной России на товарищеский матч с Болгарией
16:59
Полузащитники Даниил Фомин и Денис Макаров, а также нападающий Антон Заболотный остались вне заявки сборной России на товарищеский матч против Болгарии.
Все трое отсутствуют в списке из 23 футболистов, включенных в состав национальной команды на встречу.
Матч Россия — Болгария состоится сегодня, 5 июня. Начало встречи — в 18.00 (мск).
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