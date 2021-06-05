«Играйте за нас». Болельщики сборной России приготовили баннер к матчу против Болгарии

Болельщики сборной России вывесят баннер на трибуне «ВТБ Арены» во время товарищеского матча против Болгарии.

«Играйте за нас», — будет написано на полотне. Так фанаты переиначили девиз сборной России «Играем за вас!».

Товарищеский матч Россия — Болгария пройдет в Москве 5 июня и начнется в 19:00 мск.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России в группе B встретится с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).