Россия — Болгария: стартовый состав, Шунин и Дзюба играют с первых минут
16:53
Сборная России объявила состав на товарищеский матч против команды Болгарии.
Состав национальной команды: Шунин — Жирков, Кудряшов, Джикия, Караваев — Головин, Оздоев, Баринов, Зобнин, Ионов — Дзюба.
Запасные: Дюпин, Сафонов, Фернандес, Семенов, Дивеев, Мостовой, Мухин, Черышев, Жемалетдинов, Кузяев, Миранчук, Соболев.
Встреча пройдет в Москве, на стадионе «Динамо», начало — в 18.00 по московскому времени.
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