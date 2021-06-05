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Россия — Болгария: стартовый состав, Шунин и Дзюба играют с первых минут

16:53
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Сборная России объявила состав на товарищеский матч против команды Болгарии.

Состав национальной команды: Шунин — Жирков, Кудряшов, Джикия, Караваев — Головин, Оздоев, Баринов, Зобнин, Ионов — Дзюба.

Запасные: Дюпин, Сафонов, Фернандес, Семенов, Дивеев, Мостовой, Мухин, Черышев, Жемалетдинов, Кузяев, Миранчук, Соболев.

Встреча пройдет в Москве, на стадионе «Динамо», начало — в 18.00 по московскому времени.

Россия — Болгария

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