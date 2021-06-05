Тарханов считает, что у сборной России есть шанс выйти в плей-офф Евро-2020

Заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился ожиданиями от выступления сборной России на групповом этапе чемпионата Европы по футболу.

«Третье место в группе однозначно займем. А бороться, думаю, будем и за второе, и даже за первое. Потому что сложно оценить, кто в каком состоянии. Команда Бельгии мне очень нравится, но у них тоже есть проблемы — вничью сыграли с Грецией, которую должны были обыгрывать. У каждого есть какие-то проблемы. У бельгийцев может Де Брейне не сыграть, лидер. Хотя и без него команда хорошо выступает. Но в любом случае, со всеми можно играть», — цитирует Тарханова «Газета.Ru».

Сегодня, 5 июня сборная России проведет товарищеский матч с Болгарией. Начало встречи — в 18.00 (мск).

Сборная России проводит подготовку к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. На групповой стадии российская команда сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).