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Фернандес отреагировал на ситуацию с Киркоровым, перепутавшим игрока с Оздоевым

13:11
Филипп Киркоров и Станислав Черчесов. Фото Константин Рыбин, РФС
Филипп Киркоров и Станислав Черчесов. Фото Константин Рыбин, РФС
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Защитник сборной России Марио Фернандес высказался о ситуации с певцом Филиппом Киркоровым, который ранее спутал игрока с хавбеком Магомедом Оздоевым.

— Нашел ли меня Филипп Киркоров? Он сначала перепутал меня — это было очень смешно. Да, мы немного пообщались. Знаю, кто он такой, — сказал Фернандес.

Фернандес также поделился своим мнением об уровне игры сборной Бельгии, с которой команда Станислава Черчесова сыграет 12 июня в Санкт-Петербурге.

— Бельгия сейчас лучшая команда в мире. У нее много сильных футболистов, не нужно готовиться к кому-то персонально. Против Бельгии никогда не бывает легко, — добавил Фернандес.

4 июня Киркоров вместе с сыном посетил тренировку сборной России перед игрой с Болгарией (1:0). Народный артист РФ во время встречи с футболистами назвал Оздоева Марио Фернандесом.

(Севастиан Терлецкий)

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры