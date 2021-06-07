Фернандес отреагировал на ситуацию с Киркоровым, перепутавшим игрока с Оздоевым

Защитник сборной России Марио Фернандес высказался о ситуации с певцом Филиппом Киркоровым, который ранее спутал игрока с хавбеком Магомедом Оздоевым.

— Нашел ли меня Филипп Киркоров? Он сначала перепутал меня — это было очень смешно. Да, мы немного пообщались. Знаю, кто он такой, — сказал Фернандес.

Фернандес также поделился своим мнением об уровне игры сборной Бельгии, с которой команда Станислава Черчесова сыграет 12 июня в Санкт-Петербурге.

— Бельгия сейчас лучшая команда в мире. У нее много сильных футболистов, не нужно готовиться к кому-то персонально. Против Бельгии никогда не бывает легко, — добавил Фернандес.

4 июня Киркоров вместе с сыном посетил тренировку сборной России перед игрой с Болгарией (1:0). Народный артист РФ во время встречи с футболистами назвал Оздоева Марио Фернандесом.

(Севастиан Терлецкий)