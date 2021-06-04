Филипп Киркоров перепутал Оздоева с Марио Фернандесом

Певец Филипп Киркоров перепутал полузащитника Магомеда Оздоева с защитником Марио Фернандесом.

Исполнитель вместе с сыном побывал в расположении сборной России по футболу перед товарищеским матчем национальной команды против Болгарии. Представляя Оздоева своему ребенку, Киркоров назвал игрока «Марио».

Матч Россия — Болгария состоится в субботу, 5 июня. Начало встречи — в 18.00 (мск). Перед началом игры Филипп Киркоров исполнит гимн России.