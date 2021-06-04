Филипп Киркоров перепутал Оздоева с Марио Фернандесом
21:34
Певец Филипп Киркоров перепутал полузащитника Магомеда Оздоева с защитником Марио Фернандесом.
Исполнитель вместе с сыном побывал в расположении сборной России по футболу перед товарищеским матчем национальной команды против Болгарии. Представляя Оздоева своему ребенку, Киркоров назвал игрока «Марио».
Он же Марио, он же Сердар, он же Магомед Мустафьевич ?#НашиПарни #ИграемЗаВас pic.twitter.com/aiXkGLR9cY— Сборная России (@TeamRussia) June 4, 2021
Матч Россия — Болгария состоится в субботу, 5 июня. Начало встречи — в 18.00 (мск). Перед началом игры Филипп Киркоров исполнит гимн России.
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