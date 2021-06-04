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Филипп Киркоров перепутал Оздоева с Марио Фернандесом

21:34
4 июня. Новогорск. Станислав Черчесов и Филипп Киркоров. Фото Константин Рыбин / РФС
4 июня. Новогорск. Станислав Черчесов и Филипп Киркоров. Фото Константин Рыбин / РФС
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Певец Филипп Киркоров перепутал полузащитника Магомеда Оздоева с защитником Марио Фернандесом.

Исполнитель вместе с сыном побывал в расположении сборной России по футболу перед товарищеским матчем национальной команды против Болгарии. Представляя Оздоева своему ребенку, Киркоров назвал игрока «Марио».

Матч Россия — Болгария состоится в субботу, 5 июня. Начало встречи — в 18.00 (мск). Перед началом игры Филипп Киркоров исполнит гимн России.

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры