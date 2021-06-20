Евгений Кафельников: «В словах датчан нет ничего шапкозакидательского»

Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников отреагировал на заявление защитника сборной Дании Янника Вестергора.

Датчанин выразил уверенность в том, что его команда одержит победу над Россией в последнем туре группового турнира Евро-2020.

«Это не шапкозакидательские настроения, — сказал Кафельников «СЭ». — Это абсолютно нормальная уверенная позиция. Датчане верят в свои силы, ничего шапкозакидательского в этом нет. Все знают потенциал сборной Дании и сборной России. В этих комментариях нет ничего такого криминального. Я не верю, что мы можем обыграть Данию. Скорее всего, они нас победят. На 90 процентов уверен, что мы не выйдем из группы».

После двух туров Евро-2020 сборная России занимает второе место в группе B с 3 очками, датчане идут на последней, 4-й строчке, не набрав ни одного очка. Матч Россия — Дания состоится в понедельник, 21 июня. Начало встречи — в 22.00 (мск).