Медицинский работник УЕФА извинился за то, что рассказал подробности об инциденте с Эриксеном

Медицинский работник УЕФА Йенс Клайнефельд, проводивший реанимационные действия во время инцидента с датским полузащитником Кристианом Эриксеном, извинился за то, что рассказал подробности о случившемся.

29-летний футболист рухнул на газон без сознания в матче Евро-2020 Дания — Финляндия в Копенгагене 12 июня. Позже выяснилось, что Эриксен перенес сердечный приступ.

По словам Клайнефельда, он очень расстроен по поводу того, что так детально раскрыл подробности инцидента. Доктор добавил, что он не так хорошо подкован с точки зрения общения с прессой, и хотел лишь рассказать про работу в подобных ситуациях.

«Я не собирался говорить об Эриксене. Хотел лишь подчеркнуть важность реанимационных действий», — отметил Клайнефельд в интервью TV 2.

Напоним, что немецкий врач достаточно подробно описал ситуацию, произошедшую с Эриксоном, что выглядит неэтично с врачебной точки зрения.

В частности он рассказал следующее: «Я спросил его на английском: «Ты здесь, ты вернулся?» Он ответил: «Да, я здесь». А потом он сказал: «Черт, мне же только 29 лет...» Я объяснил ему, что теперь все в порядке и ничего не угрожает ему. Он все понял и смог положить руку себе на грудную клетку. Когда Эриксен вновь открыл глаза, это был прекрасный момент».