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Евгеньев будет выступать на Евро-2020 под 24-м номером

17:38
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Защитник сборной России Роман Евгеньев определился с игровым номером на чемпионате Европы-2020.

22-летний футболист будет выступать на турнире под 24-м номером.

Евгеньев был включен в заявку сборной России вместо полузащитника Андрея Мостового, который сдал ПЦР-тест с неблагоприятным результатом.

В минувшем сезоне Евгеньев провел 27 матчей в РПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 1 передачу.

Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/teams/57451--russia/squad/

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