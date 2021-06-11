Евгеньев будет выступать на Евро-2020 под 24-м номером

Защитник сборной России Роман Евгеньев определился с игровым номером на чемпионате Европы-2020.

22-летний футболист будет выступать на турнире под 24-м номером.

Евгеньев был включен в заявку сборной России вместо полузащитника Андрея Мостового, который сдал ПЦР-тест с неблагоприятным результатом.

В минувшем сезоне Евгеньев провел 27 матчей в РПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 1 передачу.

Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).