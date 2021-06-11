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На Украине отказались комментировать акцию о пиве за голы в ворота сборной России

17:18
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Представители Львовского фестиваля болельщиков (Lviv Fan Festival) отказались комментировать «СЭ» свою акцию, в рамках которой будут бесплатно наливать по сто бокалов пива за каждый мяч бельгийцев в ворота сборной России на Евро-2020.

«Мы не даем комментарии российским СМИ. Слава Украине!» — ответили представители фестиваля на вопрос «СЭ».

Стоимость билетов в фан-зону — от 50 гривен (133 рубля).

Матч Россия — Бельгия пройдет в субботу, 12 июня. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

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