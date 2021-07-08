«Это нырок домой». Известный журналист иронично оценил пенальти в пользу Англии в полуфинале Евро-2020
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Журналист beIN Sports Танкреди Палмери иронично отреагировал на победый гол сборной Англии в матче 1/2 финала Евро-2020 против Дании (2:1).
На 104-й минуте в ворота датчан был назначен одиннадцатиметровый за фол на Рахиме Стерлинге, который вызвал множество вопросов и рассуждений. Харри Кейн с точки не смог переиграть вратаря датчан, но был первым на добивании.
«Это нырок домой», — написал Палмери в Twitter.
«Возвращается домой или ныряет домой?», — добавил журналист Николо Скира.
Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».
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