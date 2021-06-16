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Эксперты оценили шансы России на выход из группы на Евро-2020 после победы над Финляндией

18:18
Футболисты сборной России и Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России и Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России победила Финляндию (1:0) во втором туре Евро-2020. Наша команда набрала три очка — столько же в нашей группе у финнов и бельгийцев, у датчан пока ноль.

Матч Дания — Бельгия пройдет завтра, но эксперты уже оценили шансы России на выход в плей-офф.

Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает коэффициент 1.65 на проход России в 1/8 финала. Сделать ставку на противоположный исход можно за 2.24.

Напомним, что в плей-офф выйдут по две команды от каждой группы и четыре из шести лучших сборных, занявших третьи места. В случае победы Россия практически гарантированно попадает в следующий раунд, а в случае поражения — скорее всего, покинет турнир. Ничья оставляет шансы на оба исхода — многое будет зависеть от результатов матчей в других группах.

21 июня Россия сыграет с Данией в Копенгагене. Победа нашей сборной оценивается высоким коэффициентом 4.20, ничья идет за 3.80, выигрыш Дании — за 1.87.

Вы можете поставить на матч Россия — Дания с приветственным бонусом — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

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